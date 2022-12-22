Российский депутат решил засудить Путина за слово "война"

Депутат возмутился, что за такие слова о войне в России уже засудили несколько тысяч человек, поэтому и хочет привлечь президента РФ к аналогичной ответственности.
В России муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев требует от Генпрокуратуры РФ возбудить уголовное дело против президента России Владимира Путина за сказанное им слово "война".
Свое обращение к генпрокурору и главе МВД РФ депутат опубликовал в Twitter.
Поводом стало слово "война" в речи Путина, произнесенной в четверг, 22 декабря.
"Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться", — заявил российский президент.
Так, российский депутат считает, что за это Путина нужно привлечь к ответственности.
"Владимир Путин назвал войну войной: "Наша цель – закончить эту войну". Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова о войне засудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии", — написал депутат.
Требовали устранить Путина
Напомним, в начале сентября группа депутатов из Санкт-Петербурга обратилась в Госдуму с предложением отстранить Путина от должности президента. Они обвинили главу Кремля в нанесении ущерба России.
После этого российских депутатов вызвали в полицию, на нескольких из них составили протоколы о "дискредитации" армии. Среди них был и Никина Юферев. Их Совет МО суд в Петербурге разрешил распустить. В ответ чиновники заявили, что будут оспаривать соответствующее решение.
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