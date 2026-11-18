- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1052
- Время на прочтение
- 2 мин
Российский дрон долетел до столицы страны-соседки Украины: у Кремля появился новый замысел
Дроны РФ снова напугали Европу: один беспилотник заметили прямо над столицей Молдовы.
Несколько российских беспилотников вечером 17 ноября нарушили воздушное пространство Молдовы. Один из дронов пролетел непосредственно над столицей страны — Кишиневом.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По данным Министерства обороны Молдовы, всего воздушное пространство страны пересекли семь БпЛА. Пять беспилотников упали вблизи населенных пунктов Келуйтори, Погорничень, Погребень, Кухурештий де Жос и Баксань, а один в Окницком районе. Седьмой беспилотник исчез с радаров близ Леовы, двигаясь в направлении границы с Румынией.
В Минобороны уточнили маршруты полета двух российских БПЛА типа «Герань-2». Один из них залетел в Молдову со стороны Одесской области, пролетел в направлении Тирасполя и вернулся на территорию Украины. Другой двигался из Одесщины в направлении населенного пункта Малеешты в непризнанном Приднестровье.
В ISW отмечают, что российские беспилотники уже не раз нарушали воздушное пространство Молдовы и Румынии. В последний раз подобный инцидент произошел вечером 31 октября.
Американские аналитики считают, что Кремль пытается постепенно нормализовать все более частые и масштабные вторжения дронов в воздушное пространство европейских стран. Это происходит на фоне усиления российских дальнобойных атак по западным областям Украины.
Напомним, в ночь на 17 ноября в Румынии также поднимали истребители F-16. По данным Минобороны, военные зафиксировали 11 воздушных целей вблизи границы с Украиной. Кроме того, северян уезда Тулча предупредили о потенциальной опасности через систему RO-Alert.
Кроме того, Польша отреагировала на массированную атаку на западные области Украины. Ее войска поднимала в воздух истребители. Из-за необходимости обеспечить беспрепятственную работу военной авиации аэропорты польских городов Жешув и Люблин временно приостанавливали полеты гражданских самолетов.