Кремль. / © Associated Press

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Несколько российских беспилотников вечером 17 ноября нарушили воздушное пространство Молдовы. Один из дронов пролетел непосредственно над столицей страны — Кишиневом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным Министерства обороны Молдовы, всего воздушное пространство страны пересекли семь БпЛА. Пять беспилотников упали вблизи населенных пунктов Келуйтори, Погорничень, Погребень, Кухурештий де Жос и Баксань, а один в Окницком районе. Седьмой беспилотник исчез с радаров близ Леовы, двигаясь в направлении границы с Румынией.

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В Минобороны уточнили маршруты полета двух российских БПЛА типа «Герань-2». Один из них залетел в Молдову со стороны Одесской области, пролетел в направлении Тирасполя и вернулся на территорию Украины. Другой двигался из Одесщины в направлении населенного пункта Малеешты в непризнанном Приднестровье.

В ISW отмечают, что российские беспилотники уже не раз нарушали воздушное пространство Молдовы и Румынии. В последний раз подобный инцидент произошел вечером 31 октября.

Американские аналитики считают, что Кремль пытается постепенно нормализовать все более частые и масштабные вторжения дронов в воздушное пространство европейских стран. Это происходит на фоне усиления российских дальнобойных атак по западным областям Украины.

Напомним, в ночь на 17 ноября в Румынии также поднимали истребители F-16. По данным Минобороны, военные зафиксировали 11 воздушных целей вблизи границы с Украиной. Кроме того, северян уезда Тулча предупредили о потенциальной опасности через систему RO-Alert.

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Кроме того, Польша отреагировала на массированную атаку на западные области Украины. Ее войска поднимала в воздух истребители. Из-за необходимости обеспечить беспрепятственную работу военной авиации аэропорты польских городов Жешув и Люблин временно приостанавливали полеты гражданских самолетов.

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