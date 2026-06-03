Российский дрон ударил по ферме: погибли люди, есть раненые (фото)

Беспилотник.

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Днем 3 июня российские беспилотники атаковали несколько сел в Харьковской области. В частности, произошел прилет по ферме. Погибли люди.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские дроны ударили по территории фермы в селе Рокитное Нововодолажской громады. Кроме того, в населенном пункте загорелись частный дом, сено и хозпостройка.

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В результате удара погибли два человека. Травмированы шесть человек, в том числе 17-летний парень. По данным властей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Удар РФ по ферме. Фото: Харьковская ОВА. / © Олег Синєгубов

Кроме того, в Харьковской области оккупанты атаковали поселок Коротич Песочинской громады. На месте удара загорелся пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, сегодня с утра РФ совершила серию ударов по Харькову. В частности, реактивными дронами. И утром, и днем попадания произошли в Холодногорском и Основянском районах. Один из БпЛА атаковал частный дом. Его хозяйка получила сильные травмы и погибла.

Дата публикации 23:38, 02.06.26 Количество просмотров 42 Внимание! Новая тактика обстрелов! Будут по несколько дней подряд?!

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