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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Российский дрон ударил по ферме: погибли люди, есть раненые (фото)

Россияне в среду дня атаковали ферму в Харьковской области — вспыхнул пожар.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Беспилотник.

Беспилотник.

Днем 3 июня российские беспилотники атаковали несколько сел в Харьковской области. В частности, произошел прилет по ферме. Погибли люди.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Российские дроны ударили по территории фермы в селе Рокитное Нововодолажской громады. Кроме того, в населенном пункте загорелись частный дом, сено и хозпостройка.

В результате удара погибли два человека. Травмированы шесть человек, в том числе 17-летний парень. По данным властей, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Удар РФ по ферме. Фото: Харьковская ОВА. / © Олег Синєгубов

Удар РФ по ферме. Фото: Харьковская ОВА. / © Олег Синєгубов

Кроме того, в Харьковской области оккупанты атаковали поселок Коротич Песочинской громады. На месте удара загорелся пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, сегодня с утра РФ совершила серию ударов по Харькову. В частности, реактивными дронами. И утром, и днем попадания произошли в Холодногорском и Основянском районах. Один из БпЛА атаковал частный дом. Его хозяйка получила сильные травмы и погибла.

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Дата публикации
Количество просмотров
391
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