Российский МИД просит Белый дом продолжить переговоры по Украине

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

После того как США ввели санкции против российских гигантов нефтяной промышленности пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова выступила с заявлением, в котором говорится о надежде Кремля на продолжение переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщило в четверг, 23 октября, издание The Moscow Times.

В своем заявлении Захарова воздержалась от резкой критики американских санкций, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл», назвав их лишь «контрпродуктивным шагом».

«Мы не видим значительных препятствий на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования», — сказала она.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства государства-агрессора, МИД России открыто к «продолжению контактов по линии Госдепартамента США, по линии того самого понимания, которое было достигнуто разговором президентов, состоявшимся 16 октября».

Накануне российский МИД уверял, что продолжает подготовку к саммиту Путина и Трампа, который, как ожидалось, состоится в Будапеште в ближайшие две недели. Однако Трамп подтвердил, что решил отказаться от встречи.

По словам американского президента, Путин продолжает выставлять максималистские требования в отношении Украины. «Мы не хотим, чтобы у него было все», — сказал Трамп.

Под американские санкции, которые были первыми с тех пор, как Трамп вернулся на пост президента США, попали две крупнейшие нефтяные компании России, которые обеспечивают две трети добычи в стране.

Это поставило под угрозу поставки российской нефти в Индию, которая стала для Кремля вторым крупнейшим экспортным рынком после Китая. Индийские НПЗ готовятся радикально сократить импорт из РФ из-за американских ограничительных мер.

Напомним, глава Минфина США Скотт Бессент объяснил введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» разочарованием президента Дональда Трампа состоянием переговоров с российским президентом Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.