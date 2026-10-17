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Российский министр начал говорить — делегаты встали и ушли: громкий демарш на заседании МВФ
Около десятка делегатов вышли из зала во время выступления главы Министерства финансов России.
Выступление министра финансов России Антона Силуанова заставило многих делегатов демонстративно покинуть зал. Инцидент произошел 17 октября во время заседания руководящего комитета Международного валютного фонда в Бангкоке.
Об этом Reuters сообщили три источника, осведомленных о ситуации.
Во время заседания руководящего комитета МВФ некоторые из делегатов вышли, когда Силуанов начал выступать на русском языке.
«Многие делегации, в том числе члены Европейского Союза, вышли из зала», — сообщил один из источников агентству.
По словам другого из собеседников, около десятка делегатов покинули зал, когда российский чиновник начал говорить. Среди вышедших были представители Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии.
«Война в Украине экзистенциальна для нас в Европе. Мы не можем нормализовать отношения с Россией», — сказал один из евродипломатов.
Reuters отмечает, что полномасштабное вторжение в Украину обострило разногласия в комитете МВФ. С тех пор участникам не удавалось достичь консенсуса по поводу совместных заявлений. Новые споры вспыхнули и во время ежегодных встреч Фонда и Всемирного банка в Бангкоке. Они проходят на фоне очередного обострения напряженности в отношениях между США и Украиной.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен разнесла так называемое перемирие от Трампа. Она подчеркнула, что Кремль полностью игнорирует какие-либо попытки остановить удары по инфраструктуре и еще больше идет на эскалацию.
Кроме того, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подверг критике президента США, потому что действия Дональда Трампа во взаимодействии с Владимиром Путиным фактически подвели Европу, стремящуюся к завершению войны. Впрочем, по его словам, все зашло в тупик.