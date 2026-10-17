Антон Силуанов. / © Reuters

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Выступление министра финансов России Антона Силуанова заставило многих делегатов демонстративно покинуть зал. Инцидент произошел 17 октября во время заседания руководящего комитета Международного валютного фонда в Бангкоке.

Об этом Reuters сообщили три источника, осведомленных о ситуации.

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Во время заседания руководящего комитета МВФ некоторые из делегатов вышли, когда Силуанов начал выступать на русском языке.

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«Многие делегации, в том числе члены Европейского Союза, вышли из зала», — сообщил один из источников агентству.

По словам другого из собеседников, около десятка делегатов покинули зал, когда российский чиновник начал говорить. Среди вышедших были представители Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии и Эстонии.

«Война в Украине экзистенциальна для нас в Европе. Мы не можем нормализовать отношения с Россией», — сказал один из евродипломатов.

Reuters отмечает, что полномасштабное вторжение в Украину обострило разногласия в комитете МВФ. С тех пор участникам не удавалось достичь консенсуса по поводу совместных заявлений. Новые споры вспыхнули и во время ежегодных встреч Фонда и Всемирного банка в Бангкоке. Они проходят на фоне очередного обострения напряженности в отношениях между США и Украиной.

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Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен разнесла так называемое перемирие от Трампа. Она подчеркнула, что Кремль полностью игнорирует какие-либо попытки остановить удары по инфраструктуре и еще больше идет на эскалацию.

Кроме того, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подверг критике президента США, потому что действия Дональда Трампа во взаимодействии с Владимиром Путиным фактически подвели Европу, стремящуюся к завершению войны. Впрочем, по его словам, все зашло в тупик.

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