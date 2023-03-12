Российский оппозиционер назвал единственную страну, в которой может скрыться Путин после потери власти

Российский оппозиционер считает, что Путина не скроет ни один из диктаторов.

Российский диктатор Владимир Путин после падения режима в РФ сможет укрыться только в Северной Корее.

Об этом в эфире телеканала "Киев" сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко

"Если путинский режим упадет, то для Путина не существует точки на планете, где он может спрятаться. Так называемый "Ноев ковчег" может быть актуален для кого-то из администрации Путина — фигур второго и третьего ряда. Что касается Путина никто и нигде его не скроет. Может, у Путина будет желание спрятаться в Северной Корее. Это — единственное государство, которое его не выдаст", — сказал оппозиционер.

Напомним, ирландский дипломат, координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл считает, что в России назревают кардинальные изменения, связанные с сменой власти. В ООН считают, что оппозиционные политики могут свергнуть диктаторский режим Путина.

Также американский Институт изучения войны считает, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила, что в кремлевском окружении идет внутренняя борьба, что Кремль уступил централизованный контроль над российским информационным пространством, и что президент России Владимир Путин, очевидно, не может это легко исправить.

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