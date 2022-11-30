Российский оппозиционер – о вероятности бунта в Кремле против Путина: "Паук стал слабым и токсичным"

Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что российские "башни Кремля" начинают задумываться над тем, что им делать с "слабым и токсичным" Путиным. Пока они не могут решиться на государственный переворот, поскольку опасаются будущего.

Об этом он сказал в эфире телеканала Freedom.

"Есть много башен Кремля и в этом заключается секрет выносливости путинской власти. И все участники этих процессов понимают, что если нет Путина, то все может просто рассыпаться. Потому что тогда не будет этого паука в центре, который контролирует всю паутину и балансирует разные центры влияния Но паук становится все более токсичным и слабым, поскольку есть военные поражения, то, конечно, соблазн у каких-то элементов этой конструкции выйти из игры очень высок, пока они этого не делают, потому что нет гарантов тыла, они понимают, что это скачок в неизвестность. Они не знают, защитит ли Запад, если они будут сопротивляться. И если будет альтернатива, то процесс ускорится. Но они уже выставят фишки", — сказал Пономарев.

Государственный переворот в России

С начала полномасштабной войны России против Украины западные и российские аналитики размышляют, возможен ли у РФ переворот и отстранение Путина от власти.

Так, политолог Дэниел Трейсман считает, что полный крах режима Владимира Путина – более вероятный вариант отстранения его от власти, чем вооруженное восстание генералов или мятеж кремлевских элит. Похожего мнения придерживается и российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский. Это может произойти из-за успехов ВСУ на фронте.

В то же время российский оппозиционер Илья Яшин заявил, что устранение Путина извне нереально.

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