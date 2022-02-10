Российский посол был вызван в МИД Румынии из-за его заявлений об оружии на базе Девеселу

Российский посол был вызван в МИД Румынии из-за его заявлений об оружии на базе Девеселу

Кузьмина вызвали из-за его слов во время пресс-конференции по случаю Дня дипломатического работника.

Посла России в Румынии Валерия Кузьмина вызвали в МИД страны из-за заявлений, которые он сделал 9 февраля во время пресс-конференции по случаю Дня дипломатического работника.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии в четверг, 10 февраля.

В частности, Кузьмин заявил, что Кремль желает получить письменные гарантии, что вооружение, развернутое на базе Девесела в Румынии, имеет исключительно оборонное назначение. Посол также заявлял, что перемещение дополнительных сил США в Румынию лишь нагнетает напряжение.

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Согласно сообщению, на встрече с Кузьминым государственный секретарь Румынии по стратегическим делам Юлиан Фота подтвердил ему "постоянно и ясно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию: комплекс ПРО в Девеселу имеет сугубо оборонительный характер, не направленный против РФ, предназначенный исключительно для отражения – ред.) потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства", и нет какого-либо "намерения или возможности размещения в пределах этого комплекса ракет наступательного типа".

"В связи с деятельностью румынско-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны, в связи с которой посол РФ в Румынии сказал в среду, несмотря на реальность, что эта тема не фигурирует на двусторонней повестке дня, государственный секретарь напомнил, что следующая (шестая) сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятым на пятой сессии в ноябре 2019 года", – говорится в уведомлении.

Фота также отметил готовность МИД, который обеспечивает секретариат румынской части комиссии, и в дальнейшем поддерживать деятельность комиссии.

Министр отметил, что подобные публичные выступления, направленные на появление ошибочных мнений у общественности, "не способствуют проведению природного диалога, основанного на доверии между сторонами", и не ведут к конструктивным и предполагаемым отношениям, "с уважением к законным интересам обеих сторон".

В чем суть проблемы отношений Румынии и России

В мае 2016 года на военной базе в румынском населенном пункте Девеселу на оперативное дежурство сменил американский комплекс Aegis Ashore, включающий центр оперативного управления батареями ПРО и мобильные батареи МК-41 с ракетами-перехватчиками SM-3. Их обслуживают 200 военнослужащих США.

МИД РФ убежден, что элементы системы ПРО в Европе – часть стратегического ядерного потенциала США, а размещение комплексов Aegis Ashore в странах Восточной Европы – нарушение Вашингтоном своих обязательств по ДРСМД.

Относительно золота, что в годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и гражданской войны часть кладов, хранившихся в Кремле, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и русские историки высказывали разные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос возврата ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе и вопроса о золоте.

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