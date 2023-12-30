Российский постпред в ООН — человек "с ампутированной совестью и отрезанным достоинством" — Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН охарактеризовал российского представителя в ООН Василия Небензю как личность "с ампутированной совестью и отрезанным достоинством".

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, где обсуждался ракетный удар РФ по Украине 29 декабря, пишет Укринформ.

«Мне нечего сказать российскому представителю здесь, в этом зале, – отметил Кислица. – Как и его московское начальство, он человек с ампутированной совестью и отрезанным достоинством».

По словам постпреда Украины, во все времена «все агрессоры понимали только язык силы в ответ на свои преступления – все остальное воспринималось только как слабость и поощрение дальнейшей агрессии».

История дала много соответствующих уроков, сказал Кислица. «Как известно, тот, кто не помнит прошлого, обречен на его повторение. Я верю, что этого не произойдет с Организацией Объединенных Наций», – добавил он.

Постпред подчеркнул, что «существует полная солидарность между преступным кремлевским режимом и промытым российским обществом по поводу продолжения внешней агрессии».

«Они полны ненависти к большей части света. Не только к Украине, как бы те, кто подвержен политике умиротворения, убеждали себя в противоположном», – отметил Кислица.

Пока у них есть ресурсы, они будут продолжать атаковать Украину, глобальную архитектуру безопасности и международный порядок, основанный на Уставе ООН, пояснил он.

«Выход один – лишить Россию возможности производить оружие, финансировать свою военную агрессию и угрожать миру», – резюмировал Кислица.

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.

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