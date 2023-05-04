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Российский правозащитник заявил о приведении в боевую готовность авиабаз и призвал летчиков не выполнять приказы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Российский правозащитник заявил о приведении в боевую готовность авиабаз и призвал летчиков не выполнять приказы

Российские самолеты могут полететь ночью в Украину / Фото: Getty Images

Информация якобы получена из разных авиаполков.

Правозащитник Владимир Осечкин обратился к российским летчикам, командирам кораблей (Ту-22М3, Ту-160 и т.д.), командирам эскадрилий, штурманам, офицерам по боевому управлению, начальникам диспетчерских пунктов и всем, имеющим отношение к дальней авиации и ВКС, а также к членам их семей.

Об этом он сообщил на своем канале. 

:"Не выполняйте преступный приказ! Не убивайте ни в чем неповинных людей! Отбой! Возврат!", - заметил он. 

"Нам известно о "приведении" (в боевую готовность) в целом ряде в/ч и авиабаз, мы уже получили более 10 сообщений из разных авиаполков и знаем о подготовке вылетов этой ночью и ранним утром. Мы обязаны Вам сказать важное. Выслушайте и доведите это до каждого, кого через несколько часов отправят в небо в Украину. Это жизненноважно!", - заявил российский блогер. 

Ранее воздушная тревога досталась Киеву.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила пол Украины.

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Дата публикации
Просмотры
4251
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