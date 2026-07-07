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Российский самолет опасно приблизился к британскому авианосцу: что произошло в Норвежском море
Россия прибегает к более рискованному поведению против государств-членов НАТО в рамках своей агрессивной кампании.
Российский патрульный самолет совершил серию опасных маневров вблизи британского авианосца HMS Prince of Wales в Норвежском море. Это может свидетельствовать о том, что Россия продолжает готовить основу для предстоящей войны с НАТО.
Об этом пишет ISW .
Как сообщает Politico, инцидент произошел 2 июля, когда российский самолет несколько раз приближался к кораблю, а впоследствии сбросил более десяти гидроакустических буев, предназначенных для обнаружения и отслеживания подлодок.
По информации издания, после этого британские истребители перехватили российский самолет и сопровождали его вдали от авианосца. В Лондоне такие действия были расценены как опасные и непрофессиональные.
Аналитики отмечают, что это не единичный случай. Российские военные все чаще совершают рискованные маневры вблизи сил НАТО на море, пытаясь запугать Альянс и проверить его готовность к реагированию. В частности, в середине июня 2026 года российский фрегат открыл упреждающий огонь по британскому гражданскому судну в Ла-Манше.
"ISW продолжает оценивать, что такие действия России являются частью усиления кампании России "Фаза ноль", направленной на создание политических, информационных и психологических условий для потенциальной предстоящей войны России против НАТО", - заключили аналитики.
Ранее в ISW объяснили, почему РФ массированно атаковала Киев именно накануне саммита НАТО. Вероятно, цель состоит в том, чтобы создать информационный и психологический эффект перед важной международной встречей. У Путина стремятся изо всех сил сдержать западных партнеров Украины от согласия продолжить или увеличить свою поддержку Украины на саммите НАТО из-за страха эскалации Россией своей ударной кампании против Украины.