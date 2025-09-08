ТСН в социальных сетях

Российский террор против Украины вышел на новый уровень — МИД Австрии

Глава МИД Австрии Беат Майнль-Райзингер назвала ночные удары России по зданию правительства в Киеве переходом к новому уровню террора и призвала Европу решительно реагировать.

Игорь Бережанский
Флаг Австрии

Флаг Австрии / © pixabay.com

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что ориентация России на здание правительства в Киеве демонстрирует переход страны-агрессора к новому уровню террора.

Об этом она написала в соцсети Х.

«Вчера ночью террор России против Украины достиг нового уровня: впервые был нанесен удар по зданию правительства в Киеве», — отметила министерша.

Она добавила, что атаки сопровождались «массовыми ударами по гражданской инфраструктуре по всей стране».

Европа, по словам Майнль-Райзингер, должна решительно реагировать на действия России, продолжать усиливать поддержку Украины, увеличивать давление на Москву и работать над достижением справедливого и длительного мира.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за войны в Украине.

Мы ранее информировали, что британский премьер Кир Стармер заявил, что атаки России на Киев ударили по самому сердцу украинского правительства и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

