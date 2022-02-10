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Российско-белорусские учения и прилет десятого самолета с помощью США: пять новостей, которые вы могли проспать

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Российско-белорусские учения и прилет десятого самолета с помощью США: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Российско-белорусские военные учения "Союзная решительность-2022" 10 февраля 2022 года стартовали в Беларуси. Читать дальше –>
  • Группа сенаторов из комитета разведки призвала президента США Джо Байдена, чтобы Соединенные Штаты поделились максимально возможным объемом разведданных из Украины. Читать дальше –>
  • В Украину из США прибыл десятый самолет с боеприпасами: десятый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США. Читать дальше –>
  • Третий за сутки американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии армии США прибыл в Польшу. Читать дальше –>
  • Россия продолжает наращивать военные мощности у границ с Украиной, в том числе на территории Белоруссии. Читать дальше –>

Уже завтра начинается активная фаза российско-белорусских учений "Союзная решительность 2022"

Уже завтра начинается активная фаза российско-белорусских учений "Союзная решительность 2022"

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