Российское "НАТО" трещит по швам: Пашинян загоняет Путина в новый кризис — Newsweek

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Российский аналог НАТО оказался в глубоком кризисе из-за решения Еревана дистанцироваться от Москвы. Руководство Армении подчеркивает неэффективность ОДКБ и готовит исторический разворот в сторону Евросоюза.

Об этом говорится в статье Newsweek.

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Армения не будет активизировать работу в ОДКБ

Выступая в парламенте 24 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует возобновлять сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое Армения приостановила в феврале 2024 года. По словам главы правительства, решение связано с неспособностью организации помочь Армении во время последних конфликтов с Азербайджаном.

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Пашинян также отметил, что положительно принял бы решение шести государств-членов ОДКБ исключить Армению из организации.

«Я могу с уверенностью сказать, что мы не будем активизировать нашу работу в ОДКБ, мы не будем активизировать ее. И я знаю, что в ОДКБ и организации продолжаются дискуссии. Устав предусматривает такую возможность, страну могут исключить из организации. Я буду очень рад, если организация решит исключить Армению из Организации Договора о коллективной безопасности. По крайней мере, это освободит нас от дилеммы по выходу», — высказался Пашинян.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это так: «если Ереван больше не нуждается в членстве в столь важной для обеспечения региональной безопасности организации для защиты своих национальных интересов, то он волен принять соответствующее решение и выйти из этой организации».

Директор Ереванского центра региональных исследований Ричард Гирагосян считает заявления Армении «достаточно запоздалыми». По его мнению, ОДКБ «доказала, что является ненадежным поставщиком безопасности» на фоне «атаки и вторжений Азербайджана на суверенную территорию Армении».

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«Хотя этот кризис с Азербайджаном в значительной степени отошел на второй план из-за беспрецедентного прогресса в дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном, возглавляемая Россией ОДКБ теперь выглядит тупиком безопасности Армении», — сказал Гирагосян.

«В то же время руководство Армении действует благоразумно и осторожно, не желая без необходимости провоцировать чрезмерную реакцию со стороны России. Поэтому реальный рычаг влияния Армении заключается в приостановлении ее вклада в деятельность ОДКБ, а не в выходе из «пустого альянса», которым сейчас является ОДКБ», — добавил эксперт.

Почему Армения хочет выйти из ОДКБ?

Нагорный Карабах и создание поддерживаемой Арменией Республики Арцах на международно признанной территории Азербайджана годами оставались одним из ключевых источников напряженности между Ереваном и Баку и повлекли за собой многочисленные вооруженные столкновения. Конфликты в 2020, 2022 и 2023 годах, наконец, завершились ликвидацией Азербайджаном сепаратистской структуры и значительными потерями среди армянских и поддерживаемых Арменией сил.

Россия направила в регион тысячи миротворцев, однако ее отказ вмешиваться на стороне Армении в ответ на атаки Азербайджана по армянской территории заставил Ереван усомниться в готовности и способности Москвы обеспечить безопасность страны. Эти сомнения усугубились после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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В своих последних заявлениях Пашинян подчеркнул, что в последние два столетия отношения между Ереваном и Москвой были «построены на фундаменте и понимании того, что Россия является гарантом безопасности армянского народа и армянского государства». В то же время он отметил, что «из-за собственных вызовов с безопасностью Российская Федерация порой может сталкиваться со значительными ограничениями в своей способности выполнять эту роль».

Противоречия в ОДКБ и позиция России

В настоящее время в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Среди этих государств только Беларусь открыто поддержала российское вторжение в Украину. В то же время, за месяц до начала полномасштабной войны, в январе 2022 года, ОДКБ по запросу Казахстана направила свои войска для подавления внутренних протестов в стране.

Несмотря на рост противоречий, Москва продолжает выступать за углубление сотрудничества в рамках организации. В начале августа во время встречи представителей ОДКБ начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что важность обеспечения коллективной безопасности продолжает расти, что требует тесного сотрудничества со всеми соответствующими международными организациями.

Проблемы ОДКБ в отношениях с Арменией

В то же время, основатель и директор Совета по политическим и стратегическим исследованиям «Китай — Евразия» в Ереване Мгер Саакян считает, что проблемы ОДКБ в отношениях с Арменией начались задолго до российско-украинской войны.

По его словам, «центральная проблема состоит в том, что ОДКБ перестала функционировать как надежный компонент архитектуры безопасности Армении» еще в 2018 году. Тогда смена власти в Армении привела к кризису в руководстве организации. В частности, Ереван отозвал своего представителя Юрия Хачатурова с должности генерального секретаря ОДКБ, чтобы тот предстал перед судом в Армении по обвинениям в подавлении оппозиционных протестов.

С тех пор, по словам Саакяна, Азербайджан неоднократно атаковал армянскую территорию, тогда как отношения между Ереваном и Москвой все больше ухудшались. Одной из причин этого стало «углубление стратегического партнерства Москвы с главным союзником Азербайджана — Турцией, что рождает в Армении вопрос, стоит ли стране оставаться [в ОДКБ]».

«В то же время Армения стремилась избегать прямой эскалации с Россией. Следовательно, вместо официального выхода из ОДКБ Ереван решил заморозить свое участие в организации, используя этот шаг как политический сигнал недовольства неспособностью ОДКБ обеспечить территориальную целостность Армении, одновременно сохраняя стратегическую гибкость», — пояснил Саакян.

По его словам, Москва также пытается усилить давление на Ереван.

«В свою очередь Россия сейчас обостряет ситуацию, пытаясь заставить Армению определиться со стороной в условиях формирования Многополярного мирового строя 2.0, используя традиционные механизмы мягкой балансировки, в частности экономическое давление и угрозы использовать энергоресурсы как оружие, чтобы помешать Еревану и дальше укреплять отношения с США и ЕС», — добавил эксперт.

Трамп демонстрирует Армении преимущества партнерства с США

На фоне попыток президента России Владимира Путина сохранить влияние и доверие Армении президент США Дональд Трамп стремится продемонстрировать Еревану преимущества партнерства с Вашингтоном.

Еще при администрации президента США Джо Байдена Вашингтон начал активнее развивать дипломатические контакты с Арменией. По мере ослабления российского влияния Вашингтон и Ереван заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Это произошло за несколько дней до того, как Трамп во второй раз вступил в должность президента в январе 2025 года.

В августе 2025 года Трамп встретился с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны предварительно согласовали мирное соглашение и заложили основу создания «Трамповского маршрута международного мира и процветания» (TRIPP).

Проект TRIPP начал активно продвигать в мае на фоне углубления американо-армянских отношений и нового всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве. Он предполагает строительство железнодорожного маршрута протяженностью 27 миль, который должен соединить материковую часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань через южную часть Армении.

На прошлой неделе США, Армения и Азербайджан в совместном заявлении подтвердили намерение продолжать реализацию проекта TRIPP. Документ был обнародован к годовщине мирного соглашения, заключенного при посредничестве Вашингтона. В нем отмечается, что сейчас проводятся соответствующие исследования по дальнейшему продвижению инициативы. Она, в частности, открывает для США возможности инвестировать в инфраструктуру и проекты по освоению природных ресурсов.

Армения не отказывается от тесных контактов с Россией

Однако, как отметил Гирагосян, Армения не отказывается от тесных контактов с Москвой. В частности, в начале этого года Пашинян совершил свою первую после переизбрания заграничную поездку именно в Россию, где встретился с Путиным.

Кроме того, Армения по-прежнему остается членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного с участием России. Это также свидетельствует о том, что полный геополитический разворот Еревана на Запад маловероятен.

«Армения сейчас прилагает значительные усилия, чтобы восстановить баланс между углублением связей с Западом и зависимостью от России в энергетической, экономической и торговой сферах», — сказал Гирагосян.

Он также подчеркнул, что политика «диверсификации» Армении, «обусловленная необходимостью привлечения более широкого круга партнеров в сфере безопасности, работает».

«И она оказалась успешной, поскольку позволяет избежать ловушки противостояния между Россией и Западом по принципу игры с нулевой суммой», — добавил эксперт.

Осторожный курс Армении

На фоне стремления Еревана пересмотреть свои геополитические ориентиры Саакян призвал Армению придерживаться максимально осторожной политики.

«Армении нужно действовать осторожно, не занимая чьей-либо стороны, сочетая балансировку и хеджирование как целостную геостратегию во взаимодействии с актерами на Западе, Востоке, Севере и Юге одновременно», — сказал эксперт.

В то же время эксперт выразил сомнение в том, что Трамп заинтересован в дальнейшем расширении НАТО на территории, ранее принадлежавшие к советской сфере влияния. По его мнению, это фактически означает, что «дверь закрыта» для Армении, если она решит перейти от ОДКБ к западному военно-политическому альянсу.

Вместе с тем, Саакян положительно оценил заключенное в мае всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве между США и Арменией. По его словам, оно может стать основой дальнейшего развития страны.

Напомним, накануне Пашинян объявил о планах Армении в ближайшее время официально обратиться за членством в Евросоюзе и провести соответствующий референдум после достижения необходимой реперной точки в обсуждениях.

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