"Россию и Иран схватили с поличным": большинство Совбеза ООН поддержало расследование в отношении дронов, которые использует РФ

Большинство членов Совета Безопасности поддержали проведение расследования экспертами ООН использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

Об этом шла речь во время заседания Совбеза ООН, — пишет Укринформ.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер отметил, что факты очевидны: Иран предоставил беспилотники России, использующей их в своей агрессивной войне и бомбардировках гражданских объектов.

"Эти факты, которые могут быть признаны военными преступлениями, твердо задокументированы", — сказал он.

Снабжение Ираном оружия запрещено резолюцией СБ ООН 2231 от 20 июля 2015 года.

Франция требует, чтобы Иран немедленно прекратил любую поддержку агрессивной войны, развязанной Россией против Украины, Французский постпред призвал секретариат ООН провести соответствующее расследование,

На закрытой встрече членов Совбеза представитель России заметил, что РФ использует собственные беспилотники.

"Поэтому трудно понять, почему Россия не хочет, чтобы мы вместе с экспертами осмотрели обломки (дронов – ред.)», — иронически поинтересовался польский постпред.

"Россия прибегает к шантажу, угрожая разорвать отношения с ООН, если секретариат не будет подчиняться ее воле", — добавил дипломат.

В свою очередь заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариук отметил, что "Россию и Иран, нарушивших резолюцию, схватили с поличным, и теперь Москва придумывает аргументы, потому что не может объяснить своих действий".

Идею проведения расследования под эгидой ООН поддержали также США, Албания, Ирландия, Норвегия, Гана, Мексика, ОАЭ, Кения (т.е. не менее 10 из 15 членов).

Напомним, что Россия заявила, что будет блокировать расследование ООН по иранским беспилотникам.

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