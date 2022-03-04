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Россию исключили из Совета стран Балтийского моря, а Беларусь отстранили

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Россию исключили из Совета стран Балтийского моря, а Беларусь отстранили

Associated Press

Все из-за военной агрессии против Украины.

Члены Совета стран Балтийского моря (CBSS) единогласно решили отстранить Россию от дальнейшей роли в деятельности организации.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии, которое с июля 2021 председательствует в Раде.

"Очень досадно, что Россия создала ситуацию, когда мы, остальные 11 членов, больше не считаем возможным поддерживать сотрудничество с Россией в рамках CBSS. Россия является одним из соучредителей Совета и до сих пор играла активную роль", – сказала глава МИД Норвегии Анникен Хуйтфельдт.

Приостановление участия РФ будет оставаться в силе до тех пор, "пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения фундаментальных принципов международного права".

Кроме того, Беларусь, имеющая статус наблюдателя в CBSS, тоже была отстранена от участия в деятельности организации из-за роли государства в нападении на Украину.

Добавим, что на сегодняшний день в CBSS входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Европейский Союз. Также статус наблюдателя здесь есть в Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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