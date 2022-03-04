Россию исключили из Совета стран Балтийского моря, а Беларусь отстранили

Все из-за военной агрессии против Украины.

Члены Совета стран Балтийского моря (CBSS) единогласно решили отстранить Россию от дальнейшей роли в деятельности организации.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии, которое с июля 2021 председательствует в Раде.

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"Очень досадно, что Россия создала ситуацию, когда мы, остальные 11 членов, больше не считаем возможным поддерживать сотрудничество с Россией в рамках CBSS. Россия является одним из соучредителей Совета и до сих пор играла активную роль", – сказала глава МИД Норвегии Анникен Хуйтфельдт.

Приостановление участия РФ будет оставаться в силе до тех пор, "пока не удастся возобновить сотрудничество на основе уважения фундаментальных принципов международного права".

Кроме того, Беларусь, имеющая статус наблюдателя в CBSS, тоже была отстранена от участия в деятельности организации из-за роли государства в нападении на Украину.

Добавим, что на сегодняшний день в CBSS входят Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Европейский Союз. Также статус наблюдателя здесь есть в Украины.