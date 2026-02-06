Россию лишат ключевых возможностей финансировать войну: Фон дер Ляйен объявила новые санкции ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

В пятницу, 6 февраля, Европейская комиссия официально представила проект юбилейного, 20-го пакета санкций против России, фокусирующегося на трех главных столбах: энергетике, финансовых услугах и торговых ограничениях. Теперь этот документ должны единогласно утвердить все 27 государств-членов Евросоюза, после чего новые запреты вступят в силу.

О содержании новых ограничительных мер говорится в официальном заявлении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с текстом которой ознакомилась Европейская правда.

Охота на «теневой флот» и нефтяное эмбарго

Главный упор нового пакета сделан на максимальном ограничении доходов РФ от продажи энергоносителей. ЕС планирует ввести полный запрет на предоставление морских услуг по транспортировке российской сырой нефти, что значительно усложнит поиск новых покупателей для агрессора.

Кроме того, Европа расширяет черный список судов: к нему прибавят еще 43 танкера так называемого «теневого флота», увеличив общее количество подсанкционных кораблей до 640 единиц. Также вводятся жесткие ограничения на покупку и обслуживание танкеров для сжиженного газа и ледоколов, чтобы заблокировать российские арктические проекты.

Финансовая изоляция и торговые барьеры

Второй блок санкций бьет по финансовой системе: под ограничения попадут еще 20 российских региональных банков, а также криптовалютные платформы, которые использовались для обхода предварительных запретов. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС также будет наказывать финучреждения третьих стран, которые помогают Москве проводить незаконные платежи.

Что касается торговли, Евросоюз запрещает импорт из РФ металлов, химикатов и критических минералов на сумму более 570 миллионов евро. Вместе с тем, Россия потеряет доступ к европейским товарам и услугам (от резины до кибербезопасности) еще на 360 миллионов евро, а также столкнется с новыми экспортными ограничениями на компоненты для взрывчатки.

Напомним, в США заявили, что новые санкции против РФ будут зависеть от мирных переговоров. Министр финансов США сообщил, что во время слушаний в Комитете Сената по банковской деятельности могут принять новые ограничения, в частности, против «теневого флота» России.