Россию могут исключить из G20: Польша обратилась с инициативой к США

Россию могут исключить из G20: Польша обратилась с инициативой к США

С соответствующей инициативой выступила Польша на ряде встреч в США.

Польша заявила, что получила "положительный ответ" на предложение исключить Россию из группы крупных экономик G20 на встречах в Вашингтоне на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters.

Также читайте Дуда на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию – СМИ

Министр экономического развития и технологий Польши Петр Новак заявил, что вопрос исключения РФ из "Большой двадцатки" обсуждался, и что "во время встреч мы внесли предложение исключить Россию из G20, что было воспринято положительным ответом и одобрением. Также вопрос должен быть передан президенту Байдену".

Новак также сообщил, что на встрече в Вашингтоне находилась министерша торговли США Джина Раймондо.

По информации издания, немедленного ответа от Министерства торговли США не последовало.

Напомним, чиновники в США и НАТО считают, что войска Беларуси в ближайшие дни могут вторгнуться в Украину, и для нападения страна уже принимает меры.