Россию могут оставить без авиации: Портников раскрыл, чем это грозит Путину

Аэрофлот / © Reuters

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном закрытии воздушного пространства России из-за активности украинских беспилотников уже создает риски для гражданской авиации РФ.

Об этом Портников рассказал в эфире Эспрессо.

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1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за роста активности украинских дронов воздушное пространство России фактически может стать закрытым для гражданской авиации.

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Комментируя это заявление, Портников подчеркнул, что речь идет не об ударах по российским аэропортам. По его словам, значительное количество беспилотников в воздушном пространстве РФ может сделать гражданские авиарейсы опасными или вообще невозможными.

В то же время Путин, по словам журналиста, сразу назвал такую перспективу государственным терроризмом.

«Мне очень интересно было бы узнать: а когда россияне били по нашим аэропортам — это что, акции Деда Мороза? Это не государственный терроризм? Почему закрывать аэропорты России — это государственный терроризм, а уничтожать аэропорты Украины — нет? Чем одни аэропорты лучше других?» — подчеркнул журналист.

Портников отметил, что этот вопрос, по его мнению, должны задать себе сами россияне.

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«Этот вопрос, на который должен ответить каждый россиянин», — добавил он.

По мнению журналиста, нынешняя ситуация также демонстрирует, что серьезный экономический ущерб России можно наносить не только непосредственными ударами, но и созданием реальной угрозы для гражданского авиасообщения.

«Нынешняя ситуация показывает, что можно наносить серьезный ущерб российской экономике даже словом. Зеленский ведь еще ничего не сделал. Он просто сказал о такой возможности», — отметил Портников.

По его словам, после этого заявления ряд авиакомпаний начал отменять рейсы в Россию или из России, оценивая риски предстоящих полетов.

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«И сразу ряд авиационных компаний начал отменять свои рейсы в Россию или из России, осознавая опасность таких полетов в будущем», — сказал журналист.

Портников также предположил, что на решение авиаперевозчиков может влиять позиция страховых компаний, поскольку рост рисков приводит к удорожанию страхования.

В то же время, если угроза для российского воздушного пространства действительно реализуется, последствия могут быть более масштабными.

«Если не будет подтверждения этих слов Зеленского, авиасообщение может полностью восстановиться. Но если будет подтверждение, оно закончится», — объяснил Портников.

По его словам, российское руководство отдает себе отчет в возможных последствиях такого развития событий.

«И Путин прекрасно это понимает. В такой стране, как Россия, с ее расстояниями, полное уничтожение авиационного сообщения — это самый серьезный удар не только по экономике, но и по политике», — подчеркнул журналист.

Портников обратил внимание на стратегическое значение авиации для России из-за огромных расстояний между ее регионами. Авиасообщение обеспечивает не только пассажирские перевозки, но и быструю связь между центром и отдаленными территориями, а также возможность оперативной переброски сил.

«Как вы будете оперативно добираться из Владивостока, Петропавловска-Камчатского или даже Новосибирска в европейскую часть Российской Федерации? А никак. Нет самолетов — нет связей», — сказал Портников.

По его словам, отсутствие авиасообщения может создать предпосылки для удаления регионов от центра.

«Начинаются процессы обособления регионов. Это еще и войска куда-то опрокидывать, если нужно. Если нет авиации, ты ничего не опрокинешь. И в Кремле это тоже прекрасно отдают себе отчет», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что армия РФ «впервые за долгое время» атаковала украинские аэропорты в Киеве и Борисполе. Эти удары произошли на фоне подготовки возможного визита представителей США в столицу Украины.

Мы ранее информировали, что, пока США пытаются организовать дипломатические переговоры, Кремль игнорирует предложения мира и продолжает массированные атаки на украинские города.

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