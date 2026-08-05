Россию могут заставить закончить войну: генерал назвал главную причину

Диктатор Путин / © Associated Press

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Украина в 2026 году получила больше возможностей для поражения российских целей на среднем и дальнем расстоянии, а у российской армии нет перспектив достичь военного перелома на фронте.

Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор в запасе Владимир Гаврилов, заместитель министра обороны Украины в 2022-2023 годах и начальник Военно-дипломатической академии им. Евгения Березняка в 2014-2015 годах.

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По словам Гаврилова, нынешний год создал гораздо больше предпосылок для завершения войны, чем предыдущие. В то же время, главной преградой остается позиция диктатора Путина, который не демонстрирует готовности отказаться от собственного видения завершения войны.

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Генерал отметил, что в этом году изменились сразу несколько важных факторов, которые могут постепенно заставить Россию искать выход из конфликта. Одним из них стало усиление украинских возможностей наносить удары по целям в глубоком тылу РФ.

«В 2026 году мы наконец-то получили в необходимом количестве способности поражать врага на среднем и дальнем расстоянии. И это сразу стало ощущать российское население, российская элита, российская логистика и другие проекты, ежедневно получающие удары», — объяснил генерал.

Также он обратил внимание на ситуацию прямо на линии фронта. По его словам, российские войска больше не имеют реальных перспектив достичь военного успеха.

«Линия фронта сейчас абсолютно выходит в вариант без какого-либо движения для российской стороны в ближайшей перспективе. То есть, военного решения в этом конфликте не будет. Это постепенно доходит на всех ступенях российского руководства», — сказал Гаврилов.

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По его мнению, именно совокупность этих факторов формирует новые условия для потенциального завершения войны.

«Этот год создает совсем другую среду и основания для того, чтобы серьезнее говорить о возможных перспективах завершения конфликта», — подчеркнул он.

В то же время, генерал воздержался от прогнозов относительно точных сроков завершения войны, отметив, что это зависит от многих факторов.

"Но то, что процесс уже пошел к тому, что Россия будет вынуждена искать какой-то вариант выхода из этого конфликта, в 2026 году стало просто необратимым", - подытожил Гаврилов.

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Ранее сообщалось, что политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, Петр Олещук заявил, что Россия не выступает с предложением прекратить войну, а лишь выдвигает условия для старта переговорного процесса.

Мы ранее информировали, что российские войска изолируют логистику Славянска и Краматорска с помощью воздушных ударов, воспроизводя кампанию, предшествующую их продвижению под Покровском и Гуляйполем .

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