В то же время, как отметил Лавров, Москва не получала от США никаких сигналов о прекращении войны против Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

В комментарии российским СМИ, Лавров выразил несогласие с идеями отсрочки вступления Украины в НАТО на 20 лет и размещения миротворческого контингента ЕС и Великобритании на украинской территории.

"Нас, конечно, не устраивают предложения, звучащие от имени представителей команды избранного президента, отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент британских и европейских сил", — заявил Лавров.

По словам Лаврова, Москва не получала никаких официальных сигналов от США по урегулированию войны в Украине. Он также подчеркнул, что до своей инаугурации 20 января Дональд Трамп имеет статус "избранного президента", а сейчас политику США определяет действующий глава государства Джо Байден. Лавров добавил, что переговоры с администрацией Байдена Россия не ведет.

Напомним, что Новоизбранный президент США Дональд Трамп может договориться о перемирии в войне России против Украины и это в результате приведет к окончательной победе над режимом Путина.