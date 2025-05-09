Россию предупредили о последствиях отказа от перемирия: Макрон сделал громкое заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о последствиях, если она откажется прекратить боевые действия против Украины. Он добавил, что ответ будет решительным и скоординированным со всей Европой и США.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Вчера вечером я несколько раз разговаривал с президентом США Дональдом Трампом. Я приветствую его решительный призыв к безусловному 30-дневному прекращению огня, как это сделали наши британские и скандинавские партнеры сегодня утром.

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Он напомнил, что Украина поддержала 30-дневное безусловное прекращение огня почти два месяца назад.

«Сейчас я ожидаю, что Россия сделает то же самое. Если этого не произойдет, мы готовы решительно ответить вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Напомним, Си впервые призвал Путина к «справедливому» мирному соглашению с Украиной и подчеркнул важность диалога. Позиция китайского лидера перекликается с более ранними тезисами министра иностранных дел КНР Ван И, который призвал к «справедливому и крепкому мирному соглашению, которое является обязательным и принимается всеми».