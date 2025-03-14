Россию придется принуждать к миру: когда Кремль может согласиться на условия

Президент США будет работать над окончанием войны в Украине.

Российскую Федерацию придется принуждать к миру силами США, Украины и Европы. На это указывает встреча спецпредставителя американского президента на Ближнем Востоке Стива Виткоффа с диктатором России Владимиром Путиным, после которой он не дал никаких комментариев для печати.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "Эспрессо".

"Не було зроблено жодних заяв — тобто вони просто поговорили. Я вважаю, що до конкретних результатів не дійшли. Москва виставила свої ультиматуми та умови: віддати їй Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, обмежити ЗСУ за кількістю, заборонити вступ України до НАТО та ввести заборону на миротворців. Це умови, які ніхто не зможе й не буде виконувати. Тому вони не досягли жодних результатів", — висловився він.

По словам Сазонова, Дональд Трамп уже двигается в направлении введения дополнительных санкций против РФ, а также передает Украине дальнобойные бомбы. Таким образом, Вашингтон с Украиной продолжают путь к миру. Впрочем, Кремль это не устраивает

"Россия пытается сломать мечту Трампа получить Нобелевскую премию мира. Теперь Украина, США и Европа, как союзники, будут давить на Россию, заставляя ее согласиться на мир на наших условиях. Это хорошо, хоть и не быстро. Вероятно, это займет весь год, но это самый лучший вариант для нас", — добавил политолог.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин отреагировал на предложение США приостановить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы".

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