Россию ждет смута: Гиркин "набросился" на Путина и обвинил в деменции

Террорист Гиркин признал, что Россия никогда не победит ВСУ и предсказал свою судьбу.

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что РФ никогда не сможет полностью разгромить ВСУ и захватить Украину. Также террорист признал, что после поражения России его ждет Гаага.

Об это Стрелков заявил в своем новом интервью.

Отправят в Гаагу или повесят

Террорист Гиркин, которого Окружной суд Гааги признал виновным в деле рейса MH17 и назначил наказание в виде пожизненного заключения, трезво оценивает свои "перспективы" после поражения РФ.

"...Нас (Россию. – Ред.) ждет смута, власть погубить саму себя, а вместе с ней – всю страну. Это может произойти в течение ближайших месяцев, в лучшем случае – лет. Стоит нам только проиграть, я просто поеду на пожизненное в Гаагу, а там меня отправят в Киев и повесят. И сомнений у меня нет", – заявил военный преступник, который сейчас активно критикует путинский режим.

Критика Путина

Гиркин резко раскритиковал Путина за то, что диктатор до сих пор не взял на себя ответственность за войну в Украине, а переводит неудачи на минобороны.

По его словам, если РФ реально до сих пор ставит цели войны в Украине так называемые "денацификацию" и "демилитаризацию" – "это либо вредительство, либо кретинизм, либо конгломерат того и другого".

"Судя по заявлениям нашего президента (Путина. – Ред.) и правительства – у них все хорошо.У нас до сих пор президент не взял на себя ответственность за то, что происходит. Это говорит о том, что там реально деменция достигла высших значений, или о том, что полное непонимание действительности связано не с физиологией, а с чем-то другим. Если мы применим тактическое ядерное оружие, считайте, что через месяц оно будет у Украины, и Украина применит его тоже. Все на Западе этому только будут аплодировать", – заявил Гиркин.

Он подытожил, что победа над Украиной и окончательный разгром ВСУ невозможны.

Напомним, что в октябре террорист Гиркин отправился на фронт. ГУР пообещало заплатить $100 тыс. тем, кто захватит Гиркина-Стрелкова в украинский плен.

В декабре 2022 года он пожаловался, что находился на фронте "на птичьих правах", поэтому был вынужден вернуться в Москву.

Позже Гиркин поссорился с пропагандистом Соловьевым. Последний подверг критике Гиркина-Стрелкова, назвав его "всепропальщиком" и представителем "псевдопатриотической колонны". В ответ террорист назвал Соловьева "резиновым изделием №2" (так в СССР называли презервативы).