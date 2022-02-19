Рост эскалации конфликта с РФ и заявления Байдена: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент Украины Владимир Зеленский должен самостоятельно принять решение, следует ли лететь в период вызовов на Мюнхенскую конференцию. Об этом на брифинге 18 февраля сказал президент США Джо Байден. Читать дальше –>
- В пятницу, 18 февраля, Джо Байден вторично через неделю выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины из-за эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. ТСН.ua. собрал главные положения из речи американского лидера, озвученные в Белом доме. Читать дальше –>
- Для того чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины, Запад должен продемонстрировать полную солидарность. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон .
- Россия сосредоточила у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях до 190 тыс. военных. Читать дальше –>
- Россия намерена создать повод для оправдания вторжения в Украину. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ Читать далее –>