Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Рост эскалации конфликта с РФ и заявления Байдена: пять новостей, которые вы могли проспать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рост эскалации конфликта с РФ и заявления Байдена: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент Украины Владимир Зеленский должен самостоятельно принять решение, следует ли лететь в период вызовов на Мюнхенскую конференцию. Об этом на брифинге 18 февраля сказал президент США Джо Байден. Читать дальше –>
  • В пятницу, 18 февраля, Джо Байден вторично через неделю выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины из-за эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. ТСН.ua. собрал главные положения из речи американского лидера, озвученные в Белом доме. Читать дальше –>
  • Для того чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины, Запад должен продемонстрировать полную солидарность. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон .
  • Россия сосредоточила у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях до 190 тыс. военных. Читать дальше –>
  • Россия намерена создать повод для оправдания вторжения в Украину. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ Читать далее –>
Следующая публикация