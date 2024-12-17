"Рождественское перемирие": в ОП сообщили, предлагал ли Орбан приостановку огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на самом деле не предлагал никакого "рождественского перемирия" между Украиной и Россией. Это информационная мини-операция.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью журналисту Василию Голованову.

Подоляк сообщил, что от Венгрии не поступало никаких предложений по прекращению огня на Рождество.

"Нет, нет никаких предложений. Да и какие могут быть предложения? Что значит "рождественское прекращение огня", если Россия совершенно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться там на 100 метров, не считаясь со потерями. На том или ином направлении они все больше и больше активируют, например, удары по энергетике: ракетные, дроновые удары и так далее", – объяснил советник главы ОП.

Он назвал заявления о предложениях о "рождественском перемирии" пиар-демаршем Орбана и информационной операцией.

"Я не понимаю, на кого рассчитаны такие информационные провокативные заявления. Типа "мы здесь предложили. Одна сторона готова, другая не готова". Нет, это исключительно такой пиар-демарш господина Орбана. В данном случае мы видим классическую информационную некую мини-операцию: "Смотрите, здесь все готовы к миру, кроме Украины. Бог с ним, что на них напали, что их убивают и так далее. Пусть они все же остановятся, не сопротивляются", — высказался Подоляк.

По его мнению, такие заявления звучат, чтобы Украина прекратила сопротивление врагу:

"То есть все эти слова – это о том, чтобы Украина остановила сопротивление, а Россия будет ползуче захватывать какую-то территорию или будет атаковать дальше ракетами".

Советник руководителя ОП также акцентировал, что "никто не уполномочивал Венгрию на определенные посреднические миссии".

Напомним, накануне Орбан заявил, что якобы предложил "рождественское перемирие". Он утверждал, что Россия согласилась, а Украина – нет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.