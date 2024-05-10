Розыск Зеленского: Малюська объяснил, что это значит для Украины и какие последствия

Министр предположил, что поступок РФ ограничит круг беспроблемных путешествий для тех, кто был объявлен в розыск.

Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил, что в юридическом плане означает для государства объявление Россией в розыск президента Владимира Зеленского.

Об этом министр рассказал в интервью "BBC News Украина".

Малюська обратил внимание, что в розыск Россия объявила не только Зеленского, но и ряд топ-чиновников.

"Для всех них означает, что путешествия любые – деловые или не деловые – в будущем в страны, которые, скажем так, не являются прозападными или не являются активными союзниками Украины, становятся несколько рискованнее. Из-за механизмов взаимной правовой помощи, запросов, возможны проблемы, задержания – процедурные, бюрократические сложности", – объяснил министр юстиции.

Он отметил, что Зеленский пока может свободно путешествовать, ведь у него есть иммунитет президента. Однако должность главы государства – не вечна. Поэтому Россия теоретически может создавать проблемы за границей в лояльных к себе странах.

"Я сомневаюсь, что эти поисковые запросы попадут в базу Интерпола и что Интерпол будет способствовать – это почти невероятный сценарий", – выразил мнение Малюська.

"Однако даже иногда тот же Интерпол пропускал каким-то образом – потому что это тоже большая бюрократическая машина – наших, например, бывших АТОшников, которых где-то отлавливали в странах Европы. Соответственно, это немного попортит жизнь или ограничит круг путешествий, беспроблемных путешествий для тех, кто был объявлен в розыск…" – добавил министр.

В то же время он обратил внимание, что у Украины более "серьезные инструменты", ведь президента России Владимира Путина разыскивает Международный уголовный суд. Это гораздо серьезнее того, что сделала РФ через ее национальные расследования.

Напомним, 5 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск Зеленского и других чиновников, среди которых – главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, экс-головком Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, нардеп Петр Порошенко.

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