"Ртутный мини-Чернобыль" в Киеве будет ликвидирован, — Леся Забуранная

Леся Забуранная предложила выделить из государственного бюджета текущего года дополнительно 8500000 грн. на проект по утилизации опасных отходов, хранящихся на территории "Радикал".

В подписанном Президентом Законе №6052 о внесении изменений в Госбюджет на текущий год учтено в том числе и поправку Председателя подкомитета ВР по вопросам расходов государственного бюджета Леси Забуранная по вывозу и утилизации опасных отходов с территории киевского завода "Радикал".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила сама народный депутат.

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"Это" мертвый "предприятие расположено в самом сердце Левого берега столицы. В конце концов, на месте бывшего завода сейчас остались только руины. А еще — около 200 000 тонн загрязненного ртутью почвы и строительных конструкций. По оценкам специалистов, уровень испарения этого опасного для здоровья я человек металла превышает допустимый в 30, а в жаркие летние дни — даже в 40 раз! Между тем, в километровой зоне вокруг этого "кладбища ртути" находятся три торгово-развлекательных центра, десятки магазинов, часть зеленой зоны возле метро "Лесная", жилые дома ", — сообщила Леся Забуранная.

По словам депутата, столичная власть долгое время не могла найти путей решения проблемы утилизации опасных отходов.

"В 1994 году завод приватизировали. Однако новые" хозяева "поставили дело так, что уже через два года производство было полностью прекращено. При этом остановка производства произошла с грубыми нарушениями природоохранного законодательства — с территории завода не вывезли остатки химического производства и не провели дезактивационные работы. Не зря против тогдашнего руководства "Радикал" еще в 1998 году было заведено уголовное дело. Впрочем, дело было принято, а проблема осталась — бывший завод до сих пор загрязняет киевский воздух парами ртути ", — отмечает она.

В связи с этим, Леся Забуранная предложила выделить из государственного бюджета текущего года дополнительно 8500000 грн. на проект по утилизации опасных отходов, хранящихся на территории "Радикал".

"В ближайшее время начнется разработка проектно документации для строительства хранилища в зоне отчуждения, куда будут вывезены опасные отходы с территории бывшего завода" Радикал ". Для этого, в частности, будет использовано полигон" Лелев ". По плану, он должен превратиться в многофункциональный комплекс по демеркуризации, утилизации, обработки, обезвреживания, удаления и захоронения бытовых, промышленных и опасных отходов. На этот проект пойдут 8500000 грн., дополнительно выделенных в государственном бюджете Законом №6052 ", — отметила Леся Забуранная.

Депутат также акцентировала внимание на том, что указанные средства невозможно будет потратить на другие нужды — ведь в бюджетной программе "Поддержка экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения" они теперь выделены отдельной строкой. Именно с такой формулировкой: "на реконструкцию полигона по переработке и захоронению отходов" Лелев для проведения демеркуризации и вывоз необходимых отходов на территории ОАО "Радикал".

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