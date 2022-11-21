"Ru-IQ": Подоляк предложил россиянам пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"

Для начала переговоров россияне должны выполнить только три вещи: прекратить ракетные обстрелы, убраться из Украины и вернуться к международному праву.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал три основных пункта, которые должна выполнить Россия, прежде чем сесть за стол переговоров.
Об этом он написал в Twitter.
Выполнение этих пунктов Подоляк назвал тестом на "российский интеллект":
"Российский интеллект". Простой тест. Как сесть за стол переговоров? Только три шага:
- Прекратить стрелять ракетами по суверенной стране.
- Убрать оккупационные войска с территории суверенной страны.
- Вернуться к международному праву, где прописаны границы стран.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Россия официально не обращалась в Украину с просьбой о мирных переговорах.
По мнению Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.
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