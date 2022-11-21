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"Ru-IQ": Подоляк предложил россиянам пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
571
Время на прочтение
1 мин
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"Ru-IQ": Подоляк предложил россиянам пройти тест "Как сесть за стол переговоров?"

Фото: Getty Images

Для начала переговоров россияне должны выполнить только три вещи: прекратить ракетные обстрелы, убраться из Украины и вернуться к международному праву.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал три основных пункта, которые должна выполнить Россия, прежде чем сесть за стол переговоров.

Об этом он написал в Twitter.

Выполнение этих пунктов Подоляк назвал тестом на "российский интеллект":

"Российский интеллект". Простой тест. Как сесть за стол переговоров? Только три шага:

  1. Прекратить стрелять ракетами по суверенной стране.
  2. Убрать оккупационные войска с территории суверенной страны.
  3. Вернуться к международному праву, где прописаны границы стран.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Россия официально не обращалась в Украину с просьбой о мирных переговорах.

По мнению Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

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Дата публикации
Просмотры
571
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