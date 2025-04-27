Рубио анонсировал решающую неделю для соглашения о мире в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Следующая неделя может стать решающей в переговорах о мире в Украине, поскольку это период, когда все стороны должны принять важные решения.

Об этом сообщил Госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

По его словам, переговоры между Украиной и Россией продвинулись значительно за последние три года, но мирный процесс еще не завершен. Президент США и чиновники привлекли все возможные ресурсы для достижения мира, включая послов, советников и вице-президента, чтобы приблизить две стороны к соглашению.

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Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп пытается завершить трехлетнюю войну, не имеющую военного решения, и мы достигли реального прогресса, поскольку каждый день гибнут люди, в том числе гражданские и дети.

«Я думаю, что это будет очень критическая неделя. Эта неделя будет действительно важной, и мы должны сделать определение, является ли это задачей, к которой мы хотим продолжать быть вовлеченными, пора ли сосредоточиться на других вопросах, которые не менее важны, а в некоторых случаях даже более важны, но мы хотим увидеть это осуществленное. Есть причины для оптимизма, но есть и причины быть реалистами, конечно. Мы близко, но еще недостаточно близко», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксочельник МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина далека от реальных переговоров о завершении войны: и объяснял почему.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане пообещал, что не будет выходить из переговоров по мирному урегулированию в Украине.