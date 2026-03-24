Рубио едет на саммит G7 во Францию: о чем будут говорить дипломаты

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

На этой неделе государственный секретарь США Марко Рубио отправится во Францию на саммит глав МИД стран «Большой семерки» (G7). Главными темами обсуждения станут война России против Украины, обострение на Ближнем Востоке и глобальные угрозы международному миру.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Повестка дня саммита G7

Встреча дипломатов состоится в пятницу, 27 марта, во французском городе Серне-ла-Виль. Как отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, Рубио намерен встретиться с министрами иностранных дел стран-партнеров для продвижения ключевых интересов США.

В ходе переговоров стороны планируют подробно обсудить общие вызовы в области безопасности и поиск новых эффективных возможностей для сотрудничества.

"В центре внимания будут российско-украинская война, ситуация на Ближнем Востоке, а также угрозы миру и стабильности во всем мире", - говорится в заявлении Госдепа.

Переговоры во Флориде и гарантии безопасности

Визит Марка Рубио в Европу проходит на фоне активизации посреднических усилий для достижения мирного соглашения. На днях во Флориде прошли двухдневные консультации американской и украинской делегаций.

Спецпосланник США Стив Виткофф назвал переговоры конструктивными и отметил, что стороны сосредоточились на определении крепкой системы безопасности для Украины. В состав американской делегации вошли Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум, а Украину представляли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица.

Президент Владимир Зеленский уже заслушал отчет команды переговорщиков по результатам этих встреч. Он подчеркнул , что именно надежные гарантии безопасности должны стать крепким фундаментом для окончания боевых действий.

Глава государства также подчеркнул, что современная геополитическая ситуация значительно усложнилась из-за войны против Ирана, ведь Россия активно поддерживает иранский режим разведывательными данными. По словам Зеленского, остановить эту угрозу постоянной войны в разных уголках планеты можно только совместными усилиями Америки, Европы и других мировых игроков.