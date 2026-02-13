Рубио хочет встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности

Марк Рубио / © Associated Press

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио не исключает личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он заявил в комментарии CNN перед вылетом в Мюнхен в четверг, 12 февраля.

По словам Рубио, президент Украины, вероятно, будет присутствовать на мероприятии и возможность встречи уже заложена в его рабочий график.

«Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеть его. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверенным, но я убежден, что мы встретимся», — сказал госсекретарь США.

Комментируя продолжение российских ударов по Украине, Рубио назвал их ужасными и отметил необходимость скорейшего завершения войны.

По его словам, боевые действия вызывают серьезные страдания для гражданского населения, особенно в зимний период.

«Это война. Потому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Это страдание невозможно представить. Именно в этом проблема войн. Поэтому войны это плохо, и именно поэтому мы уже более года так упорно работаем, чтобы положить этому конец», — подчеркнул он.

