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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Рубио и Фидан обсудили результаты переговоров в Стамбуле — реакция чиновников

В Турции сообщили об обсуждении представителей стран шагов, которые следует предпринять для прекращения войны между Россией и Украиной.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Рубио и Фидан обсудили результаты переговоров в Стамбуле — реакция чиновников

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марк Рубио после переговоров в Стамбуле.

Об этом пишет Anadolu Ajansı.

«Обсуждались шаги, предпринятые для прекращения войны между Россией и Украиной, и результаты состоявшихся в Стамбуле переговоров», — говорится в сообщении.

Также лидеры стран оценили последние события в Сирии и Газе.

Напомним, как отмечают западные СМИ, в США разочарованы условиями, выдвинутыми представителями РФ для перемирия с Украиной, ведь они невыполнимы.

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