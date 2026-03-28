Во время встречи министров иностранных дел стран G7 между госсекретарем США Марко Рубио и главой дипломатии ЕС Каей Каллас состоялась напряженная дискуссия относительно подходов к России.

Об этом сообщило издание Axios.

Инцидент произошел во время обсуждения ситуации в Украине в пятницу. Каллас, которая выступает за более жесткий курс в отношении Кремля, обратилась к Рубио с вопросом, когда Соединенные Штаты начнут применять более решительные меры против России. По данным источников, она напомнила о заявлениях, прозвучавших год назад на аналогичной встрече, когда речь шла о готовности США усилить давление, если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны.

«Прошел год, а Россия так и не сдвинулась с места. Когда же ваше терпение закончится?» — процитировали Каллас источники.

По словам собеседников, Рубио отреагировал резко и с раздражением. Он заявил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами. В то же время, по его словам, Вашингтон продолжает поддерживать Украину, в частности путем предоставления оружия, разведывательных данных и другой помощи.

«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, продолжайте. Мы отойдем», — ответил Рубио, по словам источников, повышая голос.

После этого несколько европейских министров, которые присутствовали на встрече, вмешались в разговор. Они отметили, что рассчитывают на дальнейшую роль США в дипломатических усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной.

Два источника также сообщили, что в конце заседания Рубио и Каллас отошли для короткого разговора, во время которого пытались снизить напряжение после публичной дискуссии.

В Государственном департаменте США назвали этот эпизод «откровенным обменом мнениями» и отметили, что именно для этого «нужна дипломатия». В то же время пресс-секретарь Каллас отказался комментировать ситуацию.

«Эти встречи часто посвящены благодарности Америке за ту роль, которую мы сыграли… и признанию посреднической роли, которую мы пытались сыграть в этой войне между Россией и Украиной. Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного», — впоследствии отметил Рубио.

По информации источников, напряжение между США и частью европейских союзников растет уже несколько месяцев. Это связано с ходом переговоров по завершению войны, которые ведутся при участии Вашингтона.

Дополнительное беспокойство в Европе вызвала и ситуация вокруг Ирана, в частности, решение США предоставить исключения, позволяющие продажу российской нефти.

Также сообщается, что недавно украинская делегация посетила Майами, где провела встречи с представителями команды Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры касались мирного процесса, однако, по словам украинских чиновников, ощутимого прогресса достичь не удалось, а внимание США в последнее время в значительной степени сосредоточено на Иране.

Напомним, ранее стало известно, что американский дипломат выразил недовольство позицией союзников на саммите G7, отметив, что в критические моменты Вашингтон так и не дождался от них конструктивной поддержки в ответ на свои запросы.