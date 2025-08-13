Рубио и Лавров обсудили подготовку саммита Трампа и Путина

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщила представитель Госдепа Темми Брюс во время пресс-конференции.

По ее словам, в ходе общения стороны согласовали детали предстоящего саммита президента США Дональда Трампа и диктатора Путина, запланированного на 15 августа в американском штате Аляска.

Брюс подчеркнула, что разговор был посвящен подготовке ко встрече лидеров двух стран.

«Обе стороны подтвердили готовность к проведению мероприятия и свою преданность его успешной реализации», — сказала она.

В то же время представитель Госдепа отметила, кто выступил инициатором саммита.

«Также могу сообщить, что именно Путин призвал организовать эту встречу», — добавила Брюс.

