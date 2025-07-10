Рубио и Лавров проведут новую встречу: о чем будут говорить

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марк Рубио встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в четверг, 10 июля.

Об этом заявили в Государственном департаменте США и МИДе РФ, сообщает Reuters.

«Могу подтвердить: такая встреча прорабатывается», — процитировали российские СМИ пресс-секретаря МИД России Марию Захарову.

Реклама

Это будет вторая личная встреча Рубио и Лаврова, и состоится она на фоне растущего разочарования президента США Дональда Трампа Владимиром Путиным.

Напомним, предварительная встреча Рубио и Лаврова состоялась в Саудовской Аравии в феврале в рамках политики администрации Трампа, направленной на возобновление отношений с РФ и намерения содействовать переговорам о прекращении войны России против Украины.

1 июня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Накануне также стало известно, что Трамп рассматривает возможность поддержки законопроекта, предусматривающего жесткие антироссийские санкции, в том числе введение 500% пошлины для стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие товары.

Реклама