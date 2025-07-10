Рубио и Лавров провели встречу в Малайзии: говорили и об Украине (обновлено)

Встреча Марко Рубио и Сергея Лаврова 10 июля / © Getty Images

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Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров завершили 10 июля встречу в Куала-Лумпуре. Она длилась 50 минут.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

С российской стороны участие в переговорах также принимали и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

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С американской стороны на встрече присутствовали заместитель госсекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа Майкл Энтон.

По итогам встречи в российском МИД заявили, что «состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановки вокруг Ирана и Сирии, а также других международных проблем».

В ведомстве также указали, что подтвержден взаимный настрой на поиск мирных решений конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран. Отмечается, что этому, в частности, могло бы способствовать восстановление прямого авиасообщения.

Заметим, встреча Лаврова и Рубио состоялась на фоне угрозы введения новых американских санкций против России. Соответствующий законопроект в США могут принять уже в июле. Он предусматривает пошлины в 500% против стран, которые покупают российские товары и финансируют агрессора.

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По информации Politico, президент США Дональд Трамп соглашается подписать законопроект о санкциях, однако лишь при условии, что сможет сам решать дальнейшую судьбу этих ограничений.