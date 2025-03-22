Рубио набросился на CNN: что возмутило американского госсекретаря

Американский государственный секретарь Марк Рубио раскритиковал материал CNN о том, что он "разочарован" ролью, которую специальный представитель президента США Стив Виткофф играет в администрации.

Об этом он написал в Сети Х.

Политик назвал CNN "антитрамповским таблоидом сплетен, который использует малодостоверные истории, чтобы генерировать клики и пытается создать проблемы".

"Виткофф – один из тех, с кем я работаю ближе всего в нашей команде. Эти люди жалкие", — заявил Рубио.

Статья CNN

Авторы статьи пишут о том, что Рубио "лоббировал" должность госсекретаря после того, как его не избрали вице-президентом Трампа.

"Чего Рубио не учел, так это того, что он рискует быть омраченным в должности госсекретаря одним из ближайших друзей Трампа, девелопером и миллиардером Стивом Виткоффом", — сообщается в статье.

CNN со ссылкой на собственные источники заявил, что именно это подвергло сомнению влияние Рубио на Трампа. По словам одного из сенаторов, "думаю, что он разочарован".

В статье отмечается: хотя иностранные дипломаты хвалили Рубио за его активность, но знакомые с политиком источники "говорят, что он, похоже, чувствует себя не в своей тарелке из-за того, как Белый дом минимизировал его роль".

"Это не то, чего он ожидал. Виткофф появился как гром среди ясного неба. Трамп его любит", – рассказывают собеседники CNN.

Читайте также:

Трамп кипит! Зеленский - в немилости! Рубио с крестом на лбу! А Россия свирепствует на поле боя!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.