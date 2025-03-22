Рубио набросился на CNN: что возмутило американского госсекретаря

Политик назвал сплетнями один из материалов издания.
Американский государственный секретарь Марк Рубио раскритиковал материал CNN о том, что он "разочарован" ролью, которую специальный представитель президента США Стив Виткофф играет в администрации.
Об этом он написал в Сети Х.
Политик назвал CNN "антитрамповским таблоидом сплетен, который использует малодостоверные истории, чтобы генерировать клики и пытается создать проблемы".
"Виткофф – один из тех, с кем я работаю ближе всего в нашей команде. Эти люди жалкие", — заявил Рубио.
Статья CNN
Авторы статьи пишут о том, что Рубио "лоббировал" должность госсекретаря после того, как его не избрали вице-президентом Трампа.
"Чего Рубио не учел, так это того, что он рискует быть омраченным в должности госсекретаря одним из ближайших друзей Трампа, девелопером и миллиардером Стивом Виткоффом", — сообщается в статье.
CNN со ссылкой на собственные источники заявил, что именно это подвергло сомнению влияние Рубио на Трампа. По словам одного из сенаторов, "думаю, что он разочарован".
В статье отмечается: хотя иностранные дипломаты хвалили Рубио за его активность, но знакомые с политиком источники "говорят, что он, похоже, чувствует себя не в своей тарелке из-за того, как Белый дом минимизировал его роль".
"Это не то, чего он ожидал. Виткофф появился как гром среди ясного неба. Трамп его любит", – рассказывают собеседники CNN.
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