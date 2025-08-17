Рубио назвал единственный путь завершить войну: почему это не санкции

Госсекретарь США Марко Рубио / © Getty Images

Соединенные Штаты не желают вводить санкции против РФ. Там считают, что единственный способ завершить войну – это заставить россиян согласиться на мирное соглашение.

Об этом сказал госсекретарь США Марк Рубио.

Как отметил чиновник, каждая санкция, действовавшая в день его вступления в должность, осталась. И влияние всех этих санкций осталось.

«Знаете, когда россияне высадились на Аляске, они пытались, они были там, чтобы заправиться. Им пришлось предложить заплатить наличными за заправку своих самолетов, потому что они не могут пользоваться нашей банковской системой. Они сталкиваются с последствиями каждый день. Но суть в том, что это не изменило направление этой войны», – объяснил он.

Это не значит, продолжает он, что эти санкции неуместны. Это означает, что это не изменило ее результат.

«И вот что мы считаем важным, а именно чтобы мы прекратили эту войну», — отметил Рубио.

Чтобы прекратить эту войну, утверждает он, нужно иметь возможность взаимодействовать с россиянами.

«Как бы людям это ни нравилось, как бы людям это ни казалось неприятным, единственный способ прекратить эту войну – это заставить россиян согласиться, а также украинцев, но россиян согласиться на мирное соглашение», – утверждает госсекретарь США.

И как только новые санкции будут введены, говорит Рубио, способность привлечь россиян к переговорам будет значительно уменьшена.

«Этот момент может наступить. Но когда он наступит, вы, в сущности, сигнализируете о том, что на данный момент нет никакой возможности для мира. Давайте просто введем больше санкций и позволим бомбить больше людей, убивать больше людей, и именно это мы пытаемся остановить», — заключил Рубио.

Напомним, что Соединенные Штаты не поддерживают идею передачи всей оккупированной территории под контроль России. Рубио заверил, что если украинцы не хотят отдавать эту территорию, никто их не заставит.

«Украинцы не желают этого отдавать, и никто не толкает Украину к этому… Если мирное соглашение и будет, то оно будет выглядеть не так», — говорит госсекретарь.

