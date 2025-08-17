Рубио назвал единственный способ достичь соглашения между Украиной и РФ

Марк Рубио / © Associated Press

Взаимные уступки являются единственным способом добиться соглашения между Украиной и РФ.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC.

По его словам, обе стороны (т.е. Украина и РФ) хотят того, чего они не смогут получить.

«Единственный способ достичь соглашения — это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала — но это очень сложно. Если бы это было легко, война не длилась бы 3,5 года… Вот почему Зеленский приезжает завтра», — сказал Рубио.

В то же время госсекретарь заверил, что Штаты работают над тем, чтобы в будущем обеспечить гарантии безопасности для Украины, и Россия должна понять это украинское требование.

Рубио признал, что США могут быть не в состоянии создать сценарий для прекращения войны в Украине. По его мнению, жизнь в США принципиально не изменится, если в Украине не будет достигнут мир.

Ранее Марко Рубио подтвердил, что действующие санкции против России не были ослаблены и остаются в силе.