- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 449
- Время на прочтение
- 1 мин
Рубио назвал единственный способ достичь соглашения между Украиной и РФ
Рубио признал, что США могут быть не в состоянии добиться прекращения войны в Украине, но «успокоил» американцев, что их жизнь от этого не изменится.
Взаимные уступки являются единственным способом добиться соглашения между Украиной и РФ.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC.
По его словам, обе стороны (т.е. Украина и РФ) хотят того, чего они не смогут получить.
«Единственный способ достичь соглашения — это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала — но это очень сложно. Если бы это было легко, война не длилась бы 3,5 года… Вот почему Зеленский приезжает завтра», — сказал Рубио.
В то же время госсекретарь заверил, что Штаты работают над тем, чтобы в будущем обеспечить гарантии безопасности для Украины, и Россия должна понять это украинское требование.
Рубио признал, что США могут быть не в состоянии создать сценарий для прекращения войны в Украине. По его мнению, жизнь в США принципиально не изменится, если в Украине не будет достигнут мир.
Ранее Марко Рубио подтвердил, что действующие санкции против России не были ослаблены и остаются в силе.