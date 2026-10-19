Рубио назвал одну из главных причин, почему Путин начал войну в Украине: кого обвинил

Почему Путин начал войну против Украины: Рубио обвинил Европу / © Associated Press

Реклама

Госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос о том, как США планируют завершить войну в Украине, а также прокомментировал недавнее соглашение, объявленное Трампом с россиянами по дизельному топливу.

Об этом глава Госдепа сказал Breitbart News.

Реклама

Он подчеркнул, что во внешней политике США, прежде всего, руководствуются собственными интересами.

Реклама

«Это должно быть так, потому что если мы не заботимся о наших национальных интересах, никто другой этого не сделает. Это не означает, что мы намеренно ищем, что плохо для других стран. Но если дело доходит до конфликта между тем, что хорошо для них и тем, что хорошо для нас, мы всегда должны быть за то, что хорошо для нас. Сейчас эта экономика, учитывая происходящее в мире, требует больших поставок дизельного топлива в мировую экономику. Президент (Трамп — Ред.) решил разрешить большие поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Это повлияет и поможет. Это решение, которое он принял не потому, что это плохо для Украины или хорошо для России, а потому, что это хорошо для Америки и важно для Америки», — пояснил Рубио.

Что мешает закончить войну: мнение Рубио

Относительно прекращения войны госсекретарь США удивил заявлением, сказав, что борьба сводится только к части Донетчины, подконтрольной Украине. В то же время, он признал, что «украинцы справедливо озабочены возможным военным путем России прямо в Киев, если россияне возьмут под контроль оставшуюся часть (Донецки — Ред.)».

«Вот реальность: эта война, честно говоря, касается одной части Украины под названием Донбасса. Россияне оккупировали почти всю эту территорию, кроме примерно 11 процентов, в этой области, Донецкой, украинцы там имеют оборонную линию, в которую они встроились. Они утверждают, что военные стратеги говорят правду, что это последняя оборонная линия. Если они откажутся от нее, то не будет ничего, что могло бы защитить Киев. Оттуда это просто прямой путь в Киев. Суть этого конфликта состоит в том, что Россия требует всю Донетчину, включая эту оборонную линию как часть своей территории. Это то, что они определили как победу. А Украина сказала: „Мы не можем отказаться от оставшихся 11 процентов, потому что эта оборонная линия — наша последняя оборонная линия“. Следовательно, это основа этого конфликта. Сейчас много других вопросов, но в конце концов именно за это они борются», — объяснил свою точку зрения на причину войны Рубио.

Европа сама виновата в агрессии РФ?

По мнению Марко Рубио, зависимость Европы от российских энергоносителей — одна из причин, почему диктатор Путин отважился на войну против Украины.

Реклама

«Их зависимость от российской энергии является одной из причин, почему Путин вторгся в Украину, потому что он думал, что сможет, потому что верил, что Европа ничего с этим не сделает. Поэтому я надеюсь, что они извлекли этот урок», — сказал госсекретарь.

Рубио считает, что вся европейская политика «зеленой энергетики» потерпела крах.

«Вернуть назад 20 лет „зеленых преувеличений“, пренебрежение развитием собственной энергетики и чрезмерной зависимости от одного источника энергии — это требует времени», — добавил он.

«Я помню, что президент Трамп — во время своего первого срока — сказал, что немцы сделали себя уязвимыми к российской энергии как инструменту шантажа в случае конфликта, и они смеялись, смеялись над ним», — напомнил Марко Рубио.

Реклама

Ранее Рубио сделал заявление наперекор Трампу по поводу выборов в Украине.

Также он заявил, что Трампу неприятно видеть, как баллистика попадает в жилые дома в Киеве.

Новости партнеров

Новости партнеров