Рубио назвал ООН «бессильной» и раскритиковал из-за войны в Украине

Марк Рубио. / © Associated Press

Организация объединенных наций и другие международные организации нуждаются в срочном реформировании. Они оказались неспособны завершить войну в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило The Guardian.

По его словам, старые международные организации не следует распускать. Их нужно срочно перестроить и реформировать, чтобы соответствовать новым вызовам, поскольку «мы не живем в идеальном мире»

Рубио подчеркнул, что у ООН есть «огромный потенциал», но не смогла решить войну в Газе или Украине. Таким образом, подчеркнул американский чиновник, показывает свое «бессилие».

В то же время, решительные решения США изменили ситуацию. Вашингтон, подчеркнул он, смогли собрать обе стороны за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

«В идеальном мире все эти проблемы, как и многое другое, решались бы дипломатами и четко сформулированными резолюциями. Но мы не живем в безупречном мире. Поэтому не можем продолжать разрешать тем, кто откровенно и открыто угрожает нашим гражданам и ставит под угрозу нашу глобальную стабильность, прикрываться абстракциями международного права, которое они регулярно нарушают», — заявил Рубио.

«Совет мира» Трампа

США созывают первое заседание «Совета мира», которое Дональд Трамп образовал в январе этого года. Она запланирована на 19 февраля и должна пройти в Вашингтоне. Bloomberg пишет, что американский лидер представляет Совет как исключительную площадку для глобальных решений. Мол, она является «самым престижным советом лидеров, когда-либо создаваемым»

Трамп заявлял, что его Совет мира может заменить ООН. Ее руководитель Белого дома считает неэффективным. В то же время в ООН ответили на эту критику, подчеркнув, что в дальнейшем будут руководствоваться своим Уставом и не волнуются из-за появления новых структур типа анонсированной Трампом.