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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными: что заявил о мире

Рубио назвал переговоры в ОАЭ продуктивными, но призвал не ждать скорых решений.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Марко Рубио

Марко Рубио / © Associated Press

Состоявшиеся в Абу-Даби переговоры по урегулированию войны в Украине были продуктивными, однако участники должны решить еще немало вопросов.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Судя по всему, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», — заявил он.

Рубио подчеркнул, что у сторон еще много работы, поэтому о скором завершении войны говорить не приходится.

«Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена. Но что действительно важно, так это то, что европейцы участвуют в переговорах. Они очень тесно работали с Джаредом и Стивом (Кушнером и Виткоффом — Ред.), которые были там на каждом шагу», — сказал глава Госдепа.

По его словам, цель США — расширить этот трехсторонний формат, чтобы за столом переговоров были представлены не только США, Украина и Россия, но и европейские страны.

Рубио добавил, что Штатам нужно не просто прекращение войны, но и гарантировать, что Украина будет в безопасности.

Что известно о переговорах в ОАЭ

Напомним, в Абу-Даби завершился четырехчасовой раунд переговоров с участием Украины, США и России по миру. Главными темами переговоров стали гарантии безопасности.

После трехсторонних переговоров зять Трампа Кушнер заявил, что Путин демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, но только «в надлежащих условиях».

The Economist писало, что переговорщики США предложили изменить административные границы Донетчины и Луганщины, чтобы президент РФ Владимир Путин мог заявить о «полном захвате Донбасса», но это произошло бы без передачи врагу подконтрольных Украине городов.

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