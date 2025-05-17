Рубио назвал событие, благодаря которому произойдет прорыв в мирных переговорах

Марк Рубио. / © Associated Press

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Секретарь Госдепа Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что для достижения прогресса в мирном урегулировании в Украине необходимо встретиться с Дональдом Трампом и диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом чиновник сказал он после встречи министров иностранных дел НАТО, сообщает BBC.

"Я не думаю, что мы добьемся прорыва, пока президент Трамп и президент Путин не будут взаимодействовать непосредственно по этому вопросу", - высказался секретарь американского Госдепа.

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Трамп, который на момент переговоров в Турции находился с визитом на Ближнем Востоке, также намекнул, что значительный прогресс в мирных переговорах маловероятен, пока он и Путин не встретятся лично.

На вопрос BBC на борту Air Force One, разочарован ли он уровнем российской делегации, американский президент ответил, мол, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся.

"Я не верю, что что-то случится, нравится вам это или нет, пока мы с ним не соберемся вместе. Нам придется решить этот вопрос, потому что слишком много людей гибнет", - заявил Трамп.

Напомним, в Стамбуле 16 мая Рубио принял участие в переговорах Украины, США и Турции. Встречи Киева и Вашингтона прошли под руководством главы МИД Турции Хакана Фидана.

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Три делегации обсудили важность поиска мирного завершения войны. После трехсторонней встречи в Стамбуле Рубио сделал важное заявление . В частности, американский госсекретарь повторил позицию США о том, что "убийства должны прекратиться".

Дата публикации 20:50, 16.05.25 Количество просмотров 41 Вживую из Стамбула! Сергей Кислица! О чем Украина договорилась с Россией?