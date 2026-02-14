Рубио назвал условия мира в Украине: есть хорошие и плохие новости от США

Марк Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио очертил текущую ситуацию по мирным переговорам и поддержке Украины. Представитель администрации Дональда Трампа озвучил как положительные подвижки, так и тревожные сигналы для Киева.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

По словам американского чиновника, дипломатические усилия последнего времени принесли определенные результаты, однако главный вопрос остается открытым. Хорошей новостью Рубио назвал то, что сторонам удалось сузить перечень вопросов, по которым ранее отсутствовал консенсус. Однако «плохая новость» заключается в неопределенности намерений Кремля.

«Остался самый сложный вопрос о готовности россиян завершать войну против Украины. Мы пока не знаем, готовы ли они. Они, конечно, говорят, что готовы. Но мы не знаем, на каких условиях они готовы завершать эту войну, и сможем ли мы найти такой компромисс, который был бы приемлем и для Украины», — заявил Марко Рубио.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать тестировать желание России прекратить боевые действия.

Какие рычаги влияния против России

Госсекретарь США отметил усиление экономического давления на страну-агрессорку. Вашингтон ввел дополнительные санкции против российского нефтяного сектора и провел успешные переговоры с ключевыми игроками глобального Юга.

«В Нью-Дели пообещали прекратить покупать нефть России», — сообщил Рубио, добавив, что важные решения приняли и европейские партнеры.

Кроме экономических рычагов США продолжают военную поддержку. По словам Рубио, активно функционирует программа финансирования PURL, в рамках которой американское оружие продается Украине для защиты суверенитета.

Рубио также сообщил об изменениях в формате диалога. На прошлой неделе впервые в переговорах приняли участие военные чиновники с обеих сторон, что свидетельствует об прогрессе. Переговоры будут продолжаться, но уже в другом составе. Главная цель США — найти условия, которые позволят Украине существовать и будут приняты Россией.

Напомним, ABC News писало о том, что в РФ рухнули доходы от нефти и газа до невиданных годами минимумов. Санкционное давление США и ЕС вынуждает Кремль экстренно повышать налоги, чтобы удержать фронт.

Нефтегазовый экспорт оставался ключевым источником наполнения российского бюджета в течение всей войны против Украины. Однако теперь эти поступления резко сократились и достигли уровней, которые не фиксировались уже много лет.