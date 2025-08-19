Рубио назвал важный "элемент" мирного соглашения Украины

Марк Рубио. / © Associated Press

После войны Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, любая суверенная страна мира вправе вступать в оборонные союзы с другими. Рубио объяснил, что это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, некоторые страны также заключают подобные союзы друг с другом.

"И поэтому все признают - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами", - сказал Рубио.

Сейчас идет координация США со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности. Американский госсекретарь объясняет, что "это будет тем элементом", который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем.

Рубио убежден, что сильнейшая гарантия безопасности для Украины – мощная армия. Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне его помогают закупать и поставлять страны Европы через НАТО.

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам президента, гарантии безопасности могут быть оформлены уже в ближайшую неделю — десять дней. Одним из ключевых пунктов гарантий станет пакет американского оружия, в который войдут самолеты, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружения.