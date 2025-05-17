Рубио назвал возможное место мирных переговоров для завершения войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в Ватикане / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может стать местом для мирных переговоров, которые завершат войну в Украине.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

Беседуя с журналистами в посольстве США в Риме перед встречей с кардиналом Маттео Зуппи, руководителем Ватикана по вопросам Украины, Рубио сказал, что он будет обсуждать потенциальные способы того, как Ватикан мог бы помочь по поводу «состояния переговоров».

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При этом он не назвал Ватикан мирным посредником, а местом, «куда обеим сторонам [военного конфликта] было бы комфортно прийти».

«Поэтому мы будем говорить обо всем этом и, очевидно, всегда будем благодарны Ватикану за их готовность играть эту конструктивную и позитивную роль», — сказал он.

В издании напомнили, что заявление Марко Рубио прозвучало после того, как Папа Римский Лев XIV пообещал лично приложить «все усилия», чтобы помочь прекратить войну.

Напомним, завтра, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV. Среди присутствующих на этой церемонии будут вице-президент США Джей Дивенс и госсекретарь Марко Рубио.

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