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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Рубио не поедет на переговоры в Лондон: кто его заменит

В Госдепе заявили, что Рубио не сможет приехать из-за плотного рабочего графика.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Марк Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах в Лондоне / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Лондоне уже на этой неделе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс на брифинге во вторник, 22 апреля.

«Госсекретарь Рубио занятой человек. Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, и это, конечно, влияет на каждый его рабочий день и планы. И в этом конкретном случае, когда будут проходить встречи в Лондоне, он не будет участвовать. Но это не вопрос о самой встрече, это вопрос о логистике в его рабочем расписании», — отметила Брюс.

На вопрос журналистов, кто будет представлять Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне, спикер заявила, что команду переговорщиков возглавит спецпредставитель президента Трампа генерал Кит Келлог.

«Он будет вести диалог. А мы будем ожидать сообщений от него о том, удалось ли добиться успеха в Лондоне. Это все, что я могу сейчас сказать», — добавила Брюс.

Она отметила, что президент Трамп оптимистично настроен на результаты встречи в Лондоне.

«У него есть замечательные посланники и замечательный госсекретарь. Трамп хочет, чтобы война закончилась дипломатическим путем», — подчеркнула Темми Брюс.

Напомним, Зеленский сделал заявление о мирных переговорах в Лондоне. Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня является первым шагом к миру.

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