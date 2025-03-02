Рубио обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

Рубио утверждает, что США пытаются заставить Путина сесть за стол переговоров, а Зеленский якобы сорвал эти усилия.

Цель Соединенных Штатов – привлечь Россию к столу переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский сорвал эти усилия в Овальном кабинете в пятницу.

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио, передает CNN.

"Можем ли мы посадить их (Украину и Россию — Ред.) за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы это сорвать. И это то, что, к сожалению, делал Зеленский — он находил каждую возможность, чтобы попытаться объяснить по-украински каждый вопрос. Затем он противостоит вице-президенту. Когда вице-президент говорит: "Здесь цель — дипломатия", он немедленно вскакивает и бросает вызов вице-президенту: "Ну, что за дипломатия?", — говорит Рубио.

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Госсекретарь согласился, что гарантии безопасности необходимо ввести, но первым шагом назвал взаимодействие с Россией, "чтобы увидеть, возможно ли это вообще".

"Украинцам, европейцам и всем другим, кто хочет знать, это кристально четко объясняли неделями, неделями, и единственное, что им сказали: не делайте ничего, чтобы это испортить. И, к сожалению, президент Зеленский, вы знаете, не мог сдержаться по этому поводу. Я надеюсь, что это все можно исправить. Надеюсь, он поймет, что мы действительно пытаемся помочь его стране, прежде чем она терпит еще тысячи жертв", — сказал Рубио.

На вопрос, какие уступки он ожидает от России, он ответил: "Почему я должен говорить это в эфире новостей? Вот о чем идут переговоры".

Ранее госсекретарь США ответил, разговаривал ли с Зеленским после пятничной стычки в Белом доме.

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