Рубио обвинил Зеленского во лжи: дипломат о громких заявлениях Вашингтона и Киева

Зеленский и Рубио на переговорах. Иллюстративное фото

Публичные заявления президента Владимира Зеленского и госсекретаря США Марко Рубио по поводу завершения войны свидетельствуют о дефиците прямого диалога, однако проясняют ключевые позиции сторон.

Об этом заявил дипломат, экспосол Украины в США Валерий Чалый.

«Публичные заявления Владимира Зеленского и Марко Рубио, относительно условий завершения войны, по-моему, не добавили конструктива, свидетельствуют о дефиците прямого диалога, но кое-что прояснили ситуацию», — отметил Чалый.

По мнению дипломата, позиции обеих сторон имеют логическую подоплеку. Зеленский не может согласиться на территориальные аппетиты РФ, поскольку это означало бы нарушение суверенитета.

В свою очередь Марк Рубио, как будущий претендент на пост президента США, не может допустить, чтобы Вашингтон воспринимали как сторону, потакающую агрессору в нарушении международного права.

Причиной разного толкования хода и сущности переговорного процесса эксперт называет еще и тот фактор, что оба чиновника не участвуют непосредственно в переговорах, а слушают других участников.

Какой относительный позитив можно вынести из громкого заявления Рубио

Чалый выделил три ключевых тезиса из выступления Рубио, определяющих позицию Госдепартамента:

Гарантии безопасности — это конкретные войска, готовые вмешаться для обеспечения мира.

Гарантии безопасности начнут работать только после войны.

Территориальный вопрос: позиция США не связана с требованием отдавать территорию Украины.

«Можно понять позицию Главы Госдепартамента США Марко Рубио (а это — официальная позиция) так: американцы не давят и не будут давить на Украину в вопросе территорий, которые требует себе без боя российская сторона. Очевидно, это разрушает не только международное право, но и реноме США. Это дает прецедент возвращения права аннексии», — объяснил дипломат.

Чалый призвал украинских переговорщиков прекратить информационное нагнетание вокруг вопроса территорий и сосредоточиться на усилении позиций Украины в новых реалиях.

«От этого всего, конечно, не будет легче, но четко понять реалии и определить дефиниции с партнерами — это уже шаг в направлении решения проблем», — подытожил дипломат.

Ранее президент Зеленский заявил, что администрация Дональда Трампа требует от Украины вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио громко назвал эти слова президента Зеленского ложью.